28-й тур РПЛ будет посвящён Дню Победы

28-й тур Российской Премьер-Лиги будет посвящён Дню Победы, сообщает пресс-служба турнира. Все матчи, которые будут сыграны с 6 по 8 мая, начнутся с минуты молчания в память о погибших в годы Великой Отечественной Войны.



Акция приурочена к празднованию Дня Победы – 9 мая в России отмечается 77-летие со дня окончания Великой Отечественной Войны. Также минута молчания будет объявлена на играх 26-го тура М-Лиги, которые состоятся 5 и 6 мая.



Напомним, «Зенит» досрочно оформил чемпионство в РПЛ. Подопечные Сергея Семака обыграли «Локомотив» (3:1), набрали 61 очко и стали недосягаемы для конкурентов. «Динамо» отстаёт на 9 очков. Бело-голубые в 27-м туре уступили «Уралу» (2:3). Московские армейцы проиграли «Ахмату» (0:2) и с 47 очками опустились на четвёртое место, пропустив вперёд «Сочи». Подопечные Владимира Федотова в 27-м туре разгромили «Рубин» (6:0) и теперь замыкают тройку лидеров.