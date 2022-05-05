28-й тур РПЛ будет посвящён Дню Победы

28-й тур Российской Премьер-Лиги будет посвящён Дню Победы, сообщает пресс-служба турнира. Все матчи, которые будут сыграны с 6 по 8 мая, начнутся с минуты молчания в память о погибших в годы Великой Отечественной Войны.
Акция приурочена к празднованию Дня Победы – 9 мая в России отмечается 77-летие со дня окончания Великой Отечественной Войны. Также минута молчания будет объявлена на играх 26-го тура М-Лиги, которые состоятся 5 и 6 мая.
Напомним, «Зенит» досрочно оформил чемпионство в РПЛ. Подопечные Сергея Семака обыграли «Локомотив» (3:1), набрали 61 очко и стали недосягаемы для конкурентов. «Динамо» отстаёт на 9 очков. Бело-голубые в 27-м туре уступили «Уралу» (2:3). Московские армейцы проиграли «Ахмату» (0:2) и с 47 очками опустились на четвёртое место, пропустив вперёд «Сочи». Подопечные Владимира Федотова в 27-м туре разгромили «Рубин» (6:0) и теперь замыкают тройку лидеров.
- 5 мая 2022
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