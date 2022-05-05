Силкин заявил о готовности заменить Шварца в «Динамо»

Бывший главный тренер «Динамо» Сергей Силкин заявил, что готов заменить Сандро Шварца у руля московской команды. Напомним, ранее немецкие СМИ сообщили, что в услугах Шварца заинтересована «Герта».

«На «Динамо» сильно повлияет уход Шварца. Он практически создал новую команду, и футболисты привыкают к тренеру. С точки зрения результата, когда постоянно меняется тренер, то толку никогда никого не будет.

Готов ли я вернуться в «Динамо»? Это моя родная команда и единственная, в которой я бы хотел работать, но мне никто не звонил и не предлагал. Приму ли предложение, если оно поступит? Если будет предложение, а не просто так «приходи работать». Там же много вопросов возникает. Во всяком случае, у меня. Потому что я проходил все этапы, и как игрок, и как тренер. Я знаю все, что происходит и что нужно для того, чтобы устроить команду. Это все надо обсуждать», — приводит слова Силкина «Спорт День за Днём».