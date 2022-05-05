Силкин заявил о готовности заменить Шварца в «Динамо»

Бывший главный тренер «Динамо» Сергей Силкин заявил, что готов заменить Сандро Шварца у руля московской команды. Напомним, ранее немецкие СМИ сообщили, что в услугах Шварца заинтересована «Герта».
«На «Динамо» сильно повлияет уход Шварца. Он практически создал новую команду, и футболисты привыкают к тренеру. С точки зрения результата, когда постоянно меняется тренер, то толку никогда никого не будет.
Готов ли я вернуться в «Динамо»? Это моя родная команда и единственная, в которой я бы хотел работать, но мне никто не звонил и не предлагал. Приму ли предложение, если оно поступит? Если будет предложение, а не просто так «приходи работать». Там же много вопросов возникает. Во всяком случае, у меня. Потому что я проходил все этапы, и как игрок, и как тренер. Я знаю все, что происходит и что нужно для того, чтобы устроить команду. Это все надо обсуждать», — приводит слова Силкина «Спорт День за Днём».
- 5 мая 2022
-
14:25
-
14:21
-
14:07
-
14:00
-
13:56
-
13:29
-
13:23
-
13:16
-
13:04
-
13:03
-
12:44
-
12:40
-
12:32
-
12:32
-
12:28
-
12:27
-
12:17
-
12:14
-
11:46
-
11:36
-
11:31
-
11:28
-
11:21
-
11:18
-
11:12
-
10:56
-
10:46
-
10:25
-
10:21
-
10:18
-
10:08
-
10:05
-
10:00
-
09:46
-
09:45