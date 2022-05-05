Стала известна реакция Месси на камбэк «Реала» в полуфинале Лиги чемпионов

Бывший футболист Серхио Агуэро провёл прямой эфир во время ответного полуфинального матча Лиги чемпионов «Реал» — «Манчестер Сити» (3:1, 6:5 – по сумме двух матчей). Во время стрима Агуэро зачитал входящее сообщение своего экс-партнёра по сборной Аргентины Лионеля Месси, который отреагировал на камбэк «Реала». Напомним, «сливочные» забили два гола за минуту, перевели игру в дополнительное время и в итоге завоевали путёвку в финал ЛЧ.
«Лео написал мне: «Это что, шутка, что ли?! Этого не может быть!» — приводит слова Агуэро Marca.
Радость фанатов «Реала» после выхода в финал ЛЧ:
Мадридская команда в 17-й раз в истории вышла в финал Кубка европейских чемпионов / Лиги чемпионов. «Реал» 13 раз выигрывал турнир.
Финальный матч нынешнего розыгрыша ЛЧ состоится 28 мая на стадионе «Стад де Франс» в Париже (Франция). Финал изначально должен был проходить на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге, но УЕФА перенёс матч из России. В решающей игре «Реал» встретится с «Ливерпулем».
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