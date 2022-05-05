Матч-центр Новости Видео РПЛ без легионеров. LIVE Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
«Рейнджерс» — «Лейпциг». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
21:55 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Стала известна реакция Месси на камбэк «Реала» в полуфинале Лиги чемпионов

Стала известна реакция Месси на камбэк «Реала» в полуфинале Лиги чемпионов
Комментарии

Бывший футболист Серхио Агуэро провёл прямой эфир во время ответного полуфинального матча Лиги чемпионов «Реал» — «Манчестер Сити» (3:1, 6:5 – по сумме двух матчей). Во время стрима Агуэро зачитал входящее сообщение своего экс-партнёра по сборной Аргентины Лионеля Месси, который отреагировал на камбэк «Реала». Напомним, «сливочные» забили два гола за минуту, перевели игру в дополнительное время и в итоге завоевали путёвку в финал ЛЧ.

«Лео написал мне: «Это что, шутка, что ли?! Этого не может быть!» — приводит слова Агуэро Marca.

Радость фанатов «Реала» после выхода в финал ЛЧ:

Мадридская команда в 17-й раз в истории вышла в финал Кубка европейских чемпионов / Лиги чемпионов. «Реал» 13 раз выигрывал турнир.

Финальный матч нынешнего розыгрыша ЛЧ состоится 28 мая на стадионе «Стад де Франс» в Париже (Франция). Финал изначально должен был проходить на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге, но УЕФА перенёс матч из России. В решающей игре «Реал» встретится с «Ливерпулем».

Топ-5 самых ярких камбэков «Реала». Мадрид переворачивал игру и с Рамосом, и без него Топ-5 самых ярких камбэков «Реала». Мадрид переворачивал игру и с Рамосом, и без него
Это просто чудо «Реала»! Судьба вернула долг Анчелотти 17 лет спустя Это просто чудо «Реала»! Судьба вернула долг Анчелотти 17 лет спустя
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022