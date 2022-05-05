Ромелу Лукаку может стать игроком «Реала»

Нападающий «Челси» Ромелу Лукаку может продолжить карьеру в мадридском «Реале», информирует Defensa Central.

Согласно сведениям источника, «Реал» намерен подписать нового нападающего ближайшим летом. Приоритетным вариантом для «сливочных» был Эрлинг Холанд из дортмундской «Боруссии», но сейчас руководство «Королевского клуба» хочет рассмотреть альтернативные и менее затратные кандидатуры.

Отмечается, что сам Лукаку положительно смотрит на перспективу перехода в «Реал».

Ромелу Лукаку выступает за «Челси» с августа 2021 года, куда перешёл из «Интера» за € 113 млн. Контракт бельгийского игрока с клубом рассчитан до 30 июня 2026 года. Согласно данным интернет-портала Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 85 млн.

В нынешнем розыгрыше английской Премьер-лиги бельгийский нападающий сыграл в 23 матчах, в которых забил пять голов и отдал одну результативную передачу.

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