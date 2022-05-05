«Факел» соответствует всем критериям РПЛ, кроме стадиона

«Факел» прошёл лицензирование в Российской Премьер-Лиге по всем критериям, кроме одного – Центральный стадион профсоюзов ещё не готов принимать матчи элитного дивизиона.
Комиссия Российского футбольного союза по лицензированию ждёт информацию об оснащении стадиона оборудованием, которое соответствует требованиям РПЛ. Речь идет о закупке системы контроля и управления доступом, LED-панелях и светодиодном табло. В случае, если РФС не увидит договоров на приобретение оборудования в ближайшее время, «Факел» не получит лицензию РФС-1. При этом «Факел» выполнил остальные критерии – он проходит по стандартам элитной лиги по финансовым, спортивным, кадровым, правовым и иным требованиям.
После 35 туров воронежский «Факел» занимает третье место в турнирной таблице ФНЛ с 62 очками.
- 5 мая 2022
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