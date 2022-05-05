В «Уфе» ответили на вопрос о готовности стадиона к введению Fan ID

Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов ответил на вопрос о готовности стадиона клуба к введению Fan ID.
«Я не знаю, почему стадиона «Уфы» нет в этом списке. У нас есть дорожная карта, по которой мы и работаем. Нужны ли какие-то ещё технические средства? РФС всё знает», — сказал Газизов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Микеле Антоновым.
Ранее телеграм-канал «АРЕНА» сообщил, что система Fan ID заработает с 4 июля 2022 года на шести российских стадионах — это «Ростов Арена» (Ростов-на-Дону), «Екатеринбург Арена» (Екатеринбург), «Ак Барс Арена» (Казань), «Фишт» (Сочи), «Нижний Новгород» (Нижний Новгород), «Самара Арена» (Самара).
1 мая на стадионе «Арена Химки» в Химках местная одноимённая команда в рамках 27-го тура Российской Премьер-Лиги (РПЛ) встречалась с «Уфой». Встреча закончилась ничьей со счётом 1:1.
- 5 мая 2022
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