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В «Уфе» ответили на вопрос о готовности стадиона к введению Fan ID

В «Уфе» ответили на вопрос о готовности стадиона к введению Fan ID
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Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов ответил на вопрос о готовности стадиона клуба к введению Fan ID.

«Я не знаю, почему стадиона «Уфы» нет в этом списке. У нас есть дорожная карта, по которой мы и работаем. Нужны ли какие-то ещё технические средства? РФС всё знает», — сказал Газизов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Микеле Антоновым.

Ранее телеграм-канал «АРЕНА» сообщил, что система Fan ID заработает с 4 июля 2022 года на шести российских стадионах — это «Ростов Арена» (Ростов-на-Дону), «Екатеринбург Арена» (Екатеринбург), «Ак Барс Арена» (Казань), «Фишт» (Сочи), «Нижний Новгород» (Нижний Новгород), «Самара Арена» (Самара).

1 мая на стадионе «Арена Химки» в Химках местная одноимённая команда в рамках 27-го тура Российской Премьер-Лиги (РПЛ) встречалась с «Уфой». Встреча закончилась ничьей со счётом 1:1.

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