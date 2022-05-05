«Крылья Советов» сыграют с «Динамо» в ретроформе

Футбольный клуб «Крылья Советов» презентовал юбилейную ретроформу, изготовленную специально к 80-летию клуба, сообщает пресс-служба клуба. В этих футболках самарская команда проведёт матч 28-го тура Российской Премьер-Лиги с «Динамо».
На стильных ретромайках, созданных по мотивам футболок «Крыльев Советов» прошлых лет, красуется Монумент Славы – один из главных символов Самары. Этот памятник был возведён в честь больших заслуг рабочих авиационной промышленности нашего города. На поднятых руках рабочий держит большие наклонённые плоскости, символизирующие крылья выпущенных в Куйбышеве военных самолётов. Фигура рабочего символизирует труженика, а постамент — возносящийся в небо яркий луч.
В фотосессии в новых футболках приняли участие легенда клуба Валерьян Панфилов (413 матчей за «Крылья Советов», мастер спорта СССР) и игрок команды Роман Ежов. Два полузащитника разных лет символизируют тесную связь поколений футболистов «Крыльев Советов», почитание традиций волжского клуба.
- 5 мая 2022
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