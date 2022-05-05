Вратарь «Реала» Тибо Куртуа признан лучшим игроком недели в Лиге чемпионов

Голкипер мадридского «Реала» Тибо Куртуа победил в голосовании за звание лучшего игрока недели в Лиге чемпионов. Напомним, в составе «сливочных» бельгийский вратарь завоевал путёвку в финал турнира, совершив драматичный камбэк в противостоянии с «Манчестер Сити» (6:5 по сумме двух матчей).

В списке номинантов на звание лучшего футболиста недели в ЛЧ также были полузащитник «Вильярреала» Франсис Коклен, полузащитник «Манчестер Сити» Бернарду Силва и нападающий «Ливерпуля» Луис Диас.

Напомним, в финале Лиги чемпионов «Ливерпуль» встретится с «Реалом». По сумме двух полуфинальных матчей красные победили «Вильярреал» (2:0, 3:2), а «сливочные» переиграли «Манчестер Сити» (3:4, 3:1). Финал состоится на стадионе «Стад де Франс» в Париже (Франция) 28 мая.

Радость фанатов «Реала» после выхода в финал ЛЧ: