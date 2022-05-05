Матч-центр Новости Видео РПЛ без легионеров. LIVE Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
«Рейнджерс» — «Лейпциг». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
21:55 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Вратарь «Реала» Тибо Куртуа признан лучшим игроком недели в Лиге чемпионов

Вратарь «Реала» Тибо Куртуа признан лучшим игроком недели в Лиге чемпионов
Комментарии

Голкипер мадридского «Реала» Тибо Куртуа победил в голосовании за звание лучшего игрока недели в Лиге чемпионов. Напомним, в составе «сливочных» бельгийский вратарь завоевал путёвку в финал турнира, совершив драматичный камбэк в противостоянии с «Манчестер Сити» (6:5 по сумме двух матчей).

В списке номинантов на звание лучшего футболиста недели в ЛЧ также были полузащитник «Вильярреала» Франсис Коклен, полузащитник «Манчестер Сити» Бернарду Силва и нападающий «Ливерпуля» Луис Диас.

Напомним, в финале Лиги чемпионов «Ливерпуль» встретится с «Реалом». По сумме двух полуфинальных матчей красные победили «Вильярреал» (2:0, 3:2), а «сливочные» переиграли «Манчестер Сити» (3:4, 3:1). Финал состоится на стадионе «Стад де Франс» в Париже (Франция) 28 мая.

Радость фанатов «Реала» после выхода в финал ЛЧ:

Топ-5 самых ярких камбэков «Реала». Мадрид переворачивал игру и с Рамосом, и без него Топ-5 самых ярких камбэков «Реала». Мадрид переворачивал игру и с Рамосом, и без него
Это просто чудо «Реала»! Судьба вернула долг Анчелотти 17 лет спустя Это просто чудо «Реала»! Судьба вернула долг Анчелотти 17 лет спустя
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022