«Рейнджерс» — «РБ Лейпциг»: прямая онлайн-трансляция матча начнётся в 22:00

Сегодня, 5 мая, сыграют немецкий «РБ Лейпциг» и шотландский «Рейнджерс». Второй полуфинальный матч Лиги Европы сезона-2021/2022 пройдёт на стадионе «Айброкс» в Глазго (Шотландия). Стартовый свисток прозвучит в 22:00 мск.



Напомним, в четвертьфинале «РБ Лейпциг» обыграл итальянскую «Аталанту» (1:1, 2:0), а «Рейнджерс» победил португальскую «Брагу» (0:1, 3:1). Первый матч между «Рейнджерс» и «РБ Лейпциг» завершился со счётом 1:0 в пользу немецкой команды. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «РБ Лейпциг» — «Рейнджерс».

Обслужит встречу португальская бригада арбитров, которую возглавляет Артур Соареш Диаш. Ему будут помогать ассистенты Руй Лисинью Тавариш и Паулу Соариш. Резервный рефери – словак Иван Кружляк.