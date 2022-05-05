В «Химках» объяснили уход Владимира Габулова с поста генерального директора клуба

Член наблюдательного совета «Химок» Роман Терюшков рассказал об уходе Владимира Габулова с поста генерального директора клуба.



«Владимир Габулов попросил отпустить его из клуба по семейным обстоятельствам. Для нас это тяжёлое и неожиданное решение. «Химки» набрали хороший ход, Габулов вместе с Юраном собрали хороший коллектив, за последние девять туров — семь беспроигрышных: 15 очков, больше, чем за всю осеннюю часть чемпионата. Препятствовать, если человек попросил, мы не можем», — сказал Терюшков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Лавровой.

Ранее стало известно, что «Химки» рискуют провести домашний матч со «Спартаком» в рамках 30-го тура без зрителей либо на нейтральном стадионе. Об этом «Чемпионату» сообщил источник, знакомый с ситуацией.



Причиной может стать поведение Владимира Габулова после матча с «Уфой». Он вошёл в судейскую, где на повышенных тонах поговорил с арбитром. Данное действие отмечено в протоколе делегата матча.