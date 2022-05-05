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В «Торпедо» прокомментировали новость о получении лицензии РФС

В «Торпедо» прокомментировали новость о получении лицензии РФС
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Президент московского «Торпедо» Денис Маслов прокомментировал новость о получении командой лицензии Российского футбольного союза (РФС).

«Говорят, что «Торпедо» получило лицензию РФС. Поучили ли точно? Я всегда привык верить документам. Как из РФС придёт документ о том, что получили, — так сразу и поверю», — сказал Маслов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

После 34 сыгранных туров «Торпедо» располагается на втором месте в турнирной таблице ФНЛ, набрав 65 очков. Лидирует в соревнованиях «Оренбург» (72), однако команда приняла участие в 35 матчах. «Факел» с 62 очками находится на третьей строчке в таблице.

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