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Стало известно, кто займёт место гендиректора «Химок» после ухода Габулова

Стало известно, кто займёт место гендиректора «Химок» после ухода Габулова
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Евгений Кречетов станет исполняющим обязанности генерального директора «Химок» после ухода Владимира Габулова. Об этом «Чемпионату» сообщил источник, знакомый с ситуацией.

Ранее Владимир Габулов покинул пост генерального директора «Химок» по собственному желанию. Он занимал эту должность с декабря 2021 года. О назначении нового генерального директора клуб объявит в ближайшие дни.

Ранее стало известно, что «Химки» рискуют провести домашний матч со «Спартаком» в рамках 30-го тура без зрителей либо на нейтральном стадионе. Об этом «Чемпионату» сообщил источник, знакомый с ситуацией.

Причиной может стать поведение Владимира Габулова после матча с «Уфой». Он вошёл в судейскую, где на повышенных тонах поговорил с арбитром. Данное действие отмечено в протоколе делегата матча.

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