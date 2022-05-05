Президент «Оренбурга» подтвердил, что клуб получил лицензию РФС

Президент «Оренбурга» Василий Еремякин подтвердил, что клуб получил лицензию РФС.



«Сообщается, что «Оренбург» получил лицензию РФС? Я об этом решении знаю, но неофициально. Мы на контакте с РФС, но документы нам пока не приходили. «Оренбург» стремится в Премьер-Лигу, мы делаем всё для того, чтобы реконструировать стадион, довести число посадочных мест до 10 тысяч и прочее. Задача перед клубом поставлена, ждём её решения», — сказал Еремякин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Ирха.



После 34 сыгранных туров «Торпедо» располагается на втором месте в турнирной таблице ФНЛ, набрав 65 очков. Лидирует в соревнованиях «Оренбург» (72), однако команда приняла участие в 35 матчах. «Факел» с 62 очками находится на третьей строчке в таблице. На четвёртом месте располагается красноярский «Енисей», который примет участие в полуфинале Кубка России.

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