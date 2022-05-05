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Владимиру Габулову грозит отстранение от футбола за заход в судейскую

Владимиру Габулову грозит отстранение от футбола за заход в судейскую
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Владимиру Габулову грозит отстранение от футбольной деятельности. Об этом «Чемпионату» сообщил источник, знакомый с ситуацией. Данный вопрос будет рассмотрен в пятницу на заседании КДК.

«Отстранение грозит Габулову за его заход в судейскую после матча «Химки» — «Уфа». Именно возможное отстранение – одна из причин, по которой Габулов покинул подмосковный клуб», — заявил источник.

Ранее стало известно, что «Химки» рискуют провести домашний матч со «Спартаком» в рамках 30-го тура без зрителей либо на нейтральном стадионе. Об этом «Чемпионату» сообщил источник, знакомый с ситуацией.

Причиной может стать поведение Владимира Габулова после матча с «Уфой». Он вошёл в судейскую, где на повышенных тонах поговорил с арбитром. Данное действие отмечено в протоколе делегата матча.

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