Маунт не планирует покидать «Челси», несмотря на санкции, наложенные на клуб

Полузащитник «Челси» Мэйсон Маунт не планирует покидать свою нынешнюю команду. Об этом сообщает инсайдер Фабрицио Романо в своей социальной сети.

По информации источника, приоритетом для Мэйсона всегда было остаться в «Челси», нет никаких сомнений в его приверженности клубу. На данный момент англичанин не ведёт переговоры с «Ливерпулем» или «Манчестер Сити». Продление контракта с хавбеком является одной из приоритетных задач «Челси», несмотря на санкции.

«Челси» планировал начать переговоры с футболистом о продлении контракта перед тем, как Роман Абрамович попал под санкции правительства Великобритании.



23-летний Мэйсон Маунт является одним из самых низкооплачиваемых игроков синих с зарплатой около € 82 тыс. в неделю. В текущем сезоне АПЛ Маунт провёл за «Челси» 29 игр, в которых забил 10 голов и отдал девять результативных передач.