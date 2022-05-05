Арена стадиона «Торпедо» будет выполнена в виде стального кольца

Центральная арена стадиона «Торпедо» будет в виде стального кольца. Об этом сообщает телеграм-канал «Новости Москвы».



Кольцо должно напоминать шестерёнку, размещенную на эмблеме футбольного клуба. После 34 сыгранных туров «Торпедо» располагается на втором месте в турнирной таблице ФНЛ, набрав 65 очков. Лидирует в соревнованиях «Оренбург» (72), однако команда приняла участие в 35 матчах.

«Факел» с 62 очками находится на третьей строчке в таблице. На четвёртом месте располагается красноярский «Енисей», который примет участие в полуфинале Кубка России.

Ранее президент московского «Торпедо» Денис Маслов заявил, что «Торпедо» пока не получило лицензию РФС для участия в соревнованиях Российской Премьер-Лиги.