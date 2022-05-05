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Защитник «Челси» Алонсо продолжает вести переговоры с «Барселоной»

Защитник «Челси» Алонсо продолжает вести переговоры с «Барселоной»
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Защитник «Челси» Маркос Алонсо намерен покинуть клуб этим летом и вернуться в родную Испанию. Клуб в курсе желания футболиста и готов его отпустить. Об этом сообщает инсайдер Фабрицио Романо в своей социальной сети.

По информации источника, защитник находится в трансферном списке «Барселоны», переговоры о его возможном переходе продолжаются. Соглашение между Алонсо и «Челси» истекает в конце следующего сезона. Алонсо является воспитанником мадридского «Реала».

Алонсо стал футболистом «Челси» в 2016 году, перейдя из «Фиорентины». В нынешнем сезоне защитник в 42 матчах во всех турнирах забил четыре гола и отдал пять результативных передач.

Видеообзор: «Барселона» уступила «Райо Вальекано» в перенесённом матче 21-го тура Примеры:

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