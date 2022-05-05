Матч-центр Новости Видео РПЛ без легионеров. LIVE Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
«Рейнджерс» — «Лейпциг». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
21:55 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Роналду хочет остаться в «МЮ», но это произойдёт, если тен Хаг даст ему ключевую роль

Роналду хочет остаться в «МЮ», но это произойдёт, если тен Хаг даст ему ключевую роль
Комментарии

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду хочет остаться в клубе ещё на сезон, сообщает Caught Offside.

По информации источника, португалец останется в «МЮ» только в том случае, если новый главный тренер команды Эрик тен Хаг видит в нём ключевого игрока в своих построениях. Отмечается, что Роналду, его агент Жорже Мендеш и тен Хаг проведут встречу, чтобы определиться с будущим форварда.

Роналду вернулся в «Манчестер Юнайтед» летом 2021 года. В нынешнем сезоне Роналду принял участие в 38 матчах за «Манчестер Юнайтед» во всех турнирах, в которых отметился 24 голами и тремя результативными передачами.

«Манчестер Юнайтед» набрал 58 очков и занимает шестое место в турнирной таблице английской Премьер-лиги сезона-2021/2022. Лидером соревнований является «Манчестер Сити» (83).

Новость по теме
Рангник: насколько я знаю, Роналду будет в составе «МЮ» в следующем сезоне
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022