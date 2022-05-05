Роналду хочет остаться в «МЮ», но это произойдёт, если тен Хаг даст ему ключевую роль

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду хочет остаться в клубе ещё на сезон, сообщает Caught Offside.
По информации источника, португалец останется в «МЮ» только в том случае, если новый главный тренер команды Эрик тен Хаг видит в нём ключевого игрока в своих построениях. Отмечается, что Роналду, его агент Жорже Мендеш и тен Хаг проведут встречу, чтобы определиться с будущим форварда.
Роналду вернулся в «Манчестер Юнайтед» летом 2021 года. В нынешнем сезоне Роналду принял участие в 38 матчах за «Манчестер Юнайтед» во всех турнирах, в которых отметился 24 голами и тремя результативными передачами.
«Манчестер Юнайтед» набрал 58 очков и занимает шестое место в турнирной таблице английской Премьер-лиги сезона-2021/2022. Лидером соревнований является «Манчестер Сити» (83).
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