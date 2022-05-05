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«Сколько ещё ждать? Год, 5 или 90?» Эвра потроллил «Ман Сити», выложив фото с кубком ЛЧ

«Сколько ещё ждать? Год, 5 или 90?» Эвра потроллил «Ман Сити», выложив фото с кубком ЛЧ
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Бывший защитник «Манчестер Юнайтед» Патрис Эвра потроллил «Манчестер Сити» после вылета команды из полуфинала Лиги чемпионов от мадридского «Реала» (4:3, 1:3).

Эвра опубликовал в своих соцсетях картинку, на которой он якобы сидит вместе с Бобби Чарльтоном и пытается найти название «Манчестер Сити» на кубке победителей Лиги чемпионов.

«Сэр Бобби, не могли бы вы снова проверить, нет ли там «Сити»? — Нет, всё ещё пусто», — разыграл воображаемый диалог Эвра с Чарльтоном.

Фото: Соцсети Эвра.

Под фото бывший французский защитник написал: «Как думаете, сколько лет нам с сэром Бобби ещё ждать? Год, пять лет или 90?»

Напомним, по итогам двух матчей «Реал» обыграл «Манчестер Сити» со счётом 6:5 и вышел в финал. В решающем матче турнира «Королевский клуб» сыграет с английским «Ливерпулем». Финальный матч Лиги чемпионов пройдёт 28 мая на арене «Стад-де-Франс» в Сен-Дени (Франция).

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