«Рома» и «Лестер» объявили стартовые составы на ответный матч 1/2 финала Лиги конференций

Стали известны стартовые составы итальянской «Ромы» и английского «Лестер Сити» на ответный полуфинальный матч Лиги конференций сезона-2021/2022. Встреча пройдёт на стадионе «Олимпико» в Риме. Стартовый свисток прозвучит в 22:00 мск.
«Рома»: Патрисиу, Манчини, Смоллинг, Ибаньес, Карсдорп, Кристанте, Оливейра, Пеллегрини, Залевский, Дзаньоло, Абрахам.
Запасные: Фузато, Винья, Перес, Шомуродов, Мэйтленд-Найлс, Верету, Кумбула, Спинаццола, Диавара, Бове, Афена-Гьян, Эль-Шаарави.
«Лестер»: Шмейхель, Джастин, Эванс, Фофана, Рикарду, Дьюсбери-Холл, Тилеманс, Мэддисон, Барнс, Варди, Лукман.
Запасные: Уорд, Сёюнджю, Олбрайтон, Ихеаначо, Перес, Амарти, Чодури, Вестергор, Кастань, Дака, Томас, Сумаре.
В первом полуфинальном матче команды сыграли вничью – 1:1. Напомним, в четвертьфинале «Рома» по сумме двух матчей оказалась сильнее «Будё-Глимт» (1:2, 4:0), а «Лестер» прошёл ПСВ (0:0, 2:1).
- 5 мая 2022
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