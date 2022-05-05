«Вест Хэм» и «Айнтрахт» огласили стартовые составы на полуфинал Лиги Европы

Стали известны стартовые составы немецкого «Айнтрахта» и английского «Вест Хэма» на ответный матч 1/2 финала Лиги Европы сезона-2021/2022. Встреча пройдёт на стадионе «Дойче Банк Парк» во Франкфурте (Германия). Стартовый свисток прозвучит в 22:00 мск.



«Айнтрахт»: Кевин Трапп, Тута Лукас, Мартин Хинтереггер, Эван Обите Н'Дика, Себастьян Роде, Ансгар Кнауфф, Джибриль Соу, Филип Костич, Йенс Хёуге, Рафаэль Борре, Даити Камада.

«Вест Хэм»: Альфонс Ареола, Курт Зума, Аарон Крессуэлл, Владимир Цоуфал, Бенджамин Джонсон, Томаш Соучек, Пабло Форнальс, Деклан Райс, Мануэль Лансини, Майкл Антонио, Джаррод Боуэн.

Первый матч между «Айнтрахтом» и «Вест Хэмом» завершился со счётом 2:1 в пользу немецкой команды.