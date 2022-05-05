Тьерри Анри назвал двух фаворитов в борьбе за «Золотой мяч»

Бывший нападающий сборной Франции Тьерри Анри считает форварда «Реала» Карима Бензема и страйкера «Ливерпуля» Садио Мане фаворитами в борьбе за «Золотой мяч».



«Фавориты в борьбе за «Золотой мяч» — это Садио Мане и Карим Бензема. Это добавит финалу Лиги чемпионов остроты, это сделает его масштабнее. Я по-прежнему считаю, что Бензема впереди, но если Мане выиграет Лигу чемпионов с «Ливерпулем» и они возьмут квадрупл, то это станет сильным аргументом.



Это было бы здорово для Африки, но я всё равно выбираю Бензема», — цитирует Анри Daily Mail.



В нынешнем розыгрыше испанской Примеры Бензема сыграл в 30 матчах, в которых забил 26 голов и отдал 11 результативных передач. Мане в 31 матче английской Премьер-лиги забил 14 голов и отдал три паса. Финальный матч Лиги чемпионов «Ливерпуль» — «Реал» пройдёт 28 мая на арене «Стад-де-Франс» в Сен-Дени (Франция).