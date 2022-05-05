Тьерри Анри назвал двух фаворитов в борьбе за «Золотой мяч»

Бывший нападающий сборной Франции Тьерри Анри считает форварда «Реала» Карима Бензема и страйкера «Ливерпуля» Садио Мане фаворитами в борьбе за «Золотой мяч».
«Фавориты в борьбе за «Золотой мяч» — это Садио Мане и Карим Бензема. Это добавит финалу Лиги чемпионов остроты, это сделает его масштабнее. Я по-прежнему считаю, что Бензема впереди, но если Мане выиграет Лигу чемпионов с «Ливерпулем» и они возьмут квадрупл, то это станет сильным аргументом.
Это было бы здорово для Африки, но я всё равно выбираю Бензема», — цитирует Анри Daily Mail.
В нынешнем розыгрыше испанской Примеры Бензема сыграл в 30 матчах, в которых забил 26 голов и отдал 11 результативных передач. Мане в 31 матче английской Премьер-лиги забил 14 голов и отдал три паса. Финальный матч Лиги чемпионов «Ливерпуль» — «Реал» пройдёт 28 мая на арене «Стад-де-Франс» в Сен-Дени (Франция).
- 5 мая 2022
-
22:21
-
22:14
-
22:01
-
21:59
-
21:58
-
21:47
-
21:43
-
21:29
-
21:28
-
20:56
-
20:52
-
20:45
-
20:36
-
20:27
-
20:15
-
20:07
-
19:52
-
19:49
-
19:36
-
19:36
-
19:24
-
19:16
-
18:54
-
18:35
-
18:29
-
18:13
-
18:00
-
17:50
-
17:46
-
17:33
-
17:32
-
17:29
-
17:22
-
17:20
-
17:18