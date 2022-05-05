Эвра: в «Вест Хэме» говорили: «Если у нас будут геи, пусть уходят, не пойду с ними в душ»

Бывший защитник «Вест Хэм Юнайтед» и сборной Франции Патрис Эвра высказался о гомофобии игроков «молотобойцев».
«Футболист не может быть геем, все сойдут от этого с ума. В качестве примера можно привести случай из «Вест Хэма». К нам пришёл кто-то из футбольной федерации и сказал: «Мы должны принимать всех». После этого некоторые игроки сказали: «Нет, если в команде будут геи, то они должны будут уйти. Я не пойду с ними в душевую».
Я встал и сказал: «Заткнитесь, заткнитесь все. Вы себя слышите?» Так было в 2018 году, но мы по-прежнему не можем принимать каждого. В футбольном мире люди недостаточно открыты, очень жаль.
Понимаю, почему некоторые футболисты не хотят совершать каминг-аут. Когда ко мне походили игроки-геи, я говорил: «Будь осторожен, если ты скажешь об этом вслух, увидишь реакцию остальных. Но я тебя поддержу. Я буду защищать тебя, потому что у меня есть авторитет в раздевалке», — цитирует Эвра Mirror.
- 5 мая 2022
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