Матч-центр Новости Видео РПЛ без легионеров. LIVE Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
«Рейнджерс» — «Лейпциг». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
21:55 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Эвра: в «Вест Хэме» говорили: «Если у нас будут геи, пусть уходят, не пойду с ними в душ»

Эвра: в «Вест Хэме» говорили: «Если у нас будут геи, пусть уходят, не пойду с ними в душ»
Комментарии

Бывший защитник «Вест Хэм Юнайтед» и сборной Франции Патрис Эвра высказался о гомофобии игроков «молотобойцев».

«Футболист не может быть геем, все сойдут от этого с ума. В качестве примера можно привести случай из «Вест Хэма». К нам пришёл кто-то из футбольной федерации и сказал: «Мы должны принимать всех». После этого некоторые игроки сказали: «Нет, если в команде будут геи, то они должны будут уйти. Я не пойду с ними в душевую».

Я встал и сказал: «Заткнитесь, заткнитесь все. Вы себя слышите?» Так было в 2018 году, но мы по-прежнему не можем принимать каждого. В футбольном мире люди недостаточно открыты, очень жаль.

Понимаю, почему некоторые футболисты не хотят совершать каминг-аут. Когда ко мне походили игроки-геи, я говорил: «Будь осторожен, если ты скажешь об этом вслух, увидишь реакцию остальных. Но я тебя поддержу. Я буду защищать тебя, потому что у меня есть авторитет в раздевалке», — цитирует Эвра Mirror.

Новость по теме
«Сколько ещё ждать? Год, 5 или 90?» Эвра потроллил «Ман Сити», выложив фото с кубком ЛЧ
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022