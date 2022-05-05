Гус Тиль выйдет в стартовом составе на матч «Фейеноорда» с «Марселем»
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Стали известны стартовые составы французского «Марселя» и нидерландского «Фейеноорда» на ответный матч 1/2 финала Лиги конференций сезона-2021/2022. Встреча пройдёт на стадионе «Велодром» в Марселе (Франция). Стартовый свисток прозвучит в 22:00 мск.
«Марсель»: Стив Манданда, Луан Перес, Бубакар Камара, Вильям Салиба, Валентин Ронжье, Жерсон, Пап Гуй, Маттео Гендузи, Димитри Пайет, Амин Арит, Амаду Бамба Дьенг.
«Фейеноорд»: Офир Марсиано, Тирелл Маласиа, Маркос Сенеси, Гернот Траунер, Лютсхарел Гертрейда, Оркун Кёкчю, Фредрик Аурснес, Луис Синистерра, Гус Тиль, Рейсс Нелсон, Сирил Дессерс.
Первый матч между «Марселем» и «Фейеноордом» завершился со счётом 3:2 в пользу нидерландской команды.
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