Главный тренер «Тоттенхэма» Антонио Конте поделился ожиданиями от матча с «Ливерпулем» в рамках 36-го тура английской Премьер-лиги.
«Клопп показывает потрясающую работу, но они не могут победить во всех турнирах, несмотря на отсутствие травм в команде. Команда играет на эмоциях, они заряжены, им всё по плечу. Мы хотим просто показать свой футбол и продолжить борьбу за четвёртое место», – цитирует Конте Liverpool Echo.
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В английской Премьер-лиге красные занимают второе место в таблице после 34 игр. «Тоттенхэм» занимает пятое место в лиге. Матч пройдёт 7 мая, команды будут играть на «Энфилде». Начало запланировано на 21:45 мск.
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