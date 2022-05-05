Родриго — о дубле в игре с «Ман Сити»: бог посмотрел на меня и сказал: «Сегодня твой день»

Нападающий «Реала» Родриго высказался о своём дубле в ответном матче 1/2 финала Лиги чемпионов сезона-2021/2022 с «Манчестер Сити» (3:1).
«Я не могу объяснить случившееся. У меня нет слов. Бог посмотрел на меня и сказал: «Сегодня твой день», — цитирует Родриго официальный сайт УЕФА.
Напомним, по ходу второго полуфинального матча команда Карло Анчелотти уступала «Манчестер Сити» со счётом 0:1, но благодаря усилиям Родриго смогла забить на 90-й и 91-й минутах и перевела игру в дополнительное время. В первом дополнительном тайме Карим Бензема реализовал пенальти и поставил точку в матче, выведя «сливочных» по сумме двух матчей (6:5) в финал.
В решающем матче турнира «Королевский клуб» сыграет с «Ливерпулем». Финальный матч Лиги чемпионов пройдёт 28 мая на арене «Стад-де-Франс» в Сен-Дени.
- 5 мая 2022
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