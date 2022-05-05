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«Рома» — «Лестер»: Абрахам вывел римлян вперёд на 11-й минуте матча

«Рома» — «Лестер»: Абрахам вывел римлян вперёд на 11-й минуте матча
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Сегодня, 5 мая, на стадионе «Олимпико» в Риме в ответном полуфинальном матче Лиги конференций сезона-2021/2022 итальянская «Рома» принимает английский «Лестер Сити».

Счёт был открыт в первом тайме. На 11-й минуте отличился нападающий римлян Тэмми Абрахам, ему ассистировал Лоренцо Пеллегрини.

Обслуживает встречу сербская бригада арбитров, которую возглавляет Срджан Йованович. Ему помогают ассистенты Урош Стойкович и Милан Михайлович. Резервным рефери выступает израильский судья Орель Гринфилд.

В первом полуфинальном матче команды сыграли вничью, счёт — 1:1. Напомним, в четвертьфинале «Рома» по сумме двух матчей оказалась сильнее норвежского «Будё-Глимт» (1:2, 4:0), а «Лестер» прошёл нидерландский ПСВ (0:0, 2:1).

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