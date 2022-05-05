Кавани — о переходе Роналду в «МЮ»: случись это чуть раньше, попросил бы найти новый клуб

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Эдинсон Кавани высказался о переходе форварда Криштиану Роналду в клуб.
«В тот момент, когда «Манчестер Юнайтед» подписал Роналду, я подумал, что это хорошая сделка для клуба. Первым делом я позвонил брату и сказал: «Фернандо, случись это неделю назад, я бы попросил тебя найти мне другой клуб».
Но не потому, что я не хотел играть с Криштиану Роналду. У меня появилась возможность узнать его поближе, он большой профессионал, у которого свои цели, это хорошо для спортсмена. Но я знаю, как всё устроено в футболе. Всё произошло очень быстро, я ничего не почувствовал. Лишь подумал: «Мы будем играть и постараемся сделать всё, что в наших силах».
Я позвонил брату, и он сказал мне в ответ: «Эди, настройся на позитив, ты сможешь себя проявить». Я не сомневался в том, что всё может сложиться лучше, но сказал ему: «Давай посмотрим, что будет дальше».
И мы знаем, что было дальше. Я пытаюсь помогать команде, как это было в других клубах, но теперь понятно, что первые ощущения были верными. Да, у меня были проблемы с травмами, но вот как всё получилось», — цитирует Кавани ESPN GB.
- 5 мая 2022
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