Хавбек «Манчестер Сити» Грилиш удалил пост 2014 года, в котором он написал «Hala Madrid!»

Полузащитник «Манчестер Сити» Джек Грилиш в одной из соцсетей удалил пост 2014 года, в котором написал «Hala Madrid!», сообщает talkSPORT.
По информации источника, после поражения «Ман Сити» в ответном матче 1/2 финала Лиги чемпионов с мадридским «Реалом» (1:3) в соцсетях распространился пост, написанный Грилишем в апреле 2014 года после победы «сливочных» в игре с «Баварией» в ЛЧ. «Hala Madrid!!!» — написал тогда английский полузащитник. После того как пост распространился в интернете, Грилиш удалил его из своей соцсети.
Напомним, по итогам двух матчей «Реал» обыграл «Манчестер Сити» со счётом 6:5 и вышел в финал. В решающем матче турнира «Королевский клуб» сыграет с английским «Ливерпулем». Финальный матч Лиги чемпионов пройдёт 28 мая на арене «Стад-де-Франс» в Сен-Дени (Франция).
- 5 мая 2022
-
23:56
-
23:55
-
23:54
-
23:44
-
23:39
-
23:35
-
23:25
-
23:09
-
22:50
-
22:47
-
22:30
-
22:30
-
22:26
-
22:21
-
22:14
-
22:01
-
21:59
-
21:58
-
21:47
-
21:43
-
21:29
-
21:28
-
20:56
-
20:52
-
20:45
-
20:36
-
20:27
-
20:15
-
20:07
-
19:52
-
19:49
-
19:36
-
19:36
-
19:24
-
19:16