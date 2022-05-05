Хавбек «Манчестер Сити» Грилиш удалил пост 2014 года, в котором он написал «Hala Madrid!»

Полузащитник «Манчестер Сити» Джек Грилиш в одной из соцсетей удалил пост 2014 года, в котором написал «Hala Madrid!», сообщает talkSPORT.



По информации источника, после поражения «Ман Сити» в ответном матче 1/2 финала Лиги чемпионов с мадридским «Реалом» (1:3) в соцсетях распространился пост, написанный Грилишем в апреле 2014 года после победы «сливочных» в игре с «Баварией» в ЛЧ. «Hala Madrid!!!» — написал тогда английский полузащитник. После того как пост распространился в интернете, Грилиш удалил его из своей соцсети.



Напомним, по итогам двух матчей «Реал» обыграл «Манчестер Сити» со счётом 6:5 и вышел в финал. В решающем матче турнира «Королевский клуб» сыграет с английским «Ливерпулем». Финальный матч Лиги чемпионов пройдёт 28 мая на арене «Стад-де-Франс» в Сен-Дени (Франция).