Пети: Гвардиола хочет казаться гением, но уже 11 лет не брал ЛЧ — столько у него нет Месси

Бывший полузащитник сборной Франции Эммануэль Пети высказался о главном тренере «Манчестер Сити» Хосепе Гвардиоле после вылета команды из полуфинала Лиги чемпионов сезона-2021/2022 от «Реала» (4:3; 1:3).



«Гвардиола был наэлектризован, он кричал на Мареза и Фодена. Ему нужно было дать футболистам сконцентрироваться на игре. Безумие, он бесился весь матч. Мы даже видели, что ассистенты иногда не отвечали на его слова. Он был перевозбуждён, потому что на протяжении большей части матча его команда шла дальше. «Манчестер Сити» ничего не выдумывал и контролировал обстановку.



Я очень уважаю Гвардиолу и то, что он сделал. Но если он хочет много внимания к себе и казаться гением… Если завтра он повторит подобный результат с обычной командой, не имея бюджета в три миллиарда, то я скажу ему, что он лучший тренер в мире. Сейчас это не так. Результат неумолим.



Гвардиола уже 11 лет не выигрывал Лигу чемпионов – с тех пор как в его команде нет Лионеля Месси», — цитирует Пети RMC Sport.