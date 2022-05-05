«Рейнджерс» обыграл «РБ Лейпциг» Тедеско и вышел в финал Лиги Европы

Сегодня, 5 мая, на стадионе «Айброкс» в Глазго (Шотландия) во втором полуфинальном матче Лиги Европы сезона-2021/2022 «Рейнджерс» принимал «РБ Лейпциг». Хозяева одержали победу — 3:1.



Счёт был открыт в первом тайме. На 19-й минуте отличился защитник Джеймс Тавернье, ему ассистировал Райан Кент. На 24-й минуте преимущество шотландцев удвоил полузащитник Глен Камара.

На 71-й минуте преимущество «Рейнджерс» сократил полузащитник «быков» Кристофер Нкунку, голевой пас отдал Анхелиньо. На 81-й минуте взятием ворот отметился полузащитник шотландцев Джон Ландстрем.



Обслуживала встречу португальская бригада арбитров, которую возглавлял Артур Соареш Диаш. Ему помогали ассистенты Руй Лисинью Тавариш и Паулу Соариш. Резервный рефери – словак Иван Кружляк.



Первый матч между «Рейнджерс» и «РБ Лейпциг» завершился со счётом 1:0 в пользу немецкой команды, поэтому по сумме двух матчей в финал Лиги Европы вышел «Рейнджерс».