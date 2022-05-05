«Айнтрахт» и «Рейнджерс» встретятся в финале Лиги Европы

Сегодня, 5 мая, были сыграны ответные полуфинальные матчи Лиги Европы сезона-2021/2022.



Немецкий «Айнтрахт» принимал дома английский «Вест Хэм Юнайтед». Встреча завершилась победой «орлов» со счётом 1:0. Единственный гол забил нападающий Рафаэль Борре. По сумме двух матчей (2:1, 1:0) «Айнтрахт» оказался сильнее «Вест Хэма» и вышел в финал Лиги Европы.



В другом полуфинальном матче встретились шотландский «Рейнджерс» и немецкий «РБ Лейпциг». Победу одержала шотландская команда – 3:1. По сумме двух матчей (0:1, 3:1) победил «Рейнджерс». Соответственно, шотландцы вышли в финал турнира.



Таким образом, в финальном матче встретятся «Айнтрахт» и «Рейнджерс». Финал Лиги Европы пройдёт 18 мая в Севилье на стадионе «Рамон Санчес Писхуан».