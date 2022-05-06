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Моуринью — первый тренер, вышедший в финалы Лиги чемпионов, Лиги Европы и Лиги конференций

Моуринью — первый тренер, вышедший в финалы Лиги чемпионов, Лиги Европы и Лиги конференций
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Вчера, 5 мая, «Рома» обыграла «Лестер Сити» в ответном полуфинальном матче Лиги конференций (1:0). По сумме двух матчей (1:1, 1:0) команда Жозе Моуринью вышла в финал турнира.

Благодаря этому португальский специалист стал первым тренером, которому удалось вывести команды в финалы Лиги чемпионов («Порту», «Интер»), Лиги Европы («Манчестер Юнайтед») и Лиги конференций. Отметим, что с каждой из команд Моуринью выигрывал трофей. Кроме того, в 2003 году португалец выигрывал с «Порту» Кубок УЕФА.

Напомним, Лига конференций проводится в нынешнем сезоне впервые. В финальном матче встретятся «Рома» и нидерландский «Фейеноорд». Финал Лиги конференций пройдёт 25 мая в Тиране (Албания) на стадионе «Арена Комбетаре».

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