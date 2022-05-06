«Айнтрахт» вышел в финал еврокубка в третий раз в истории и впервые с 1980 года

Вчера, 5 мая, проходил ответный полуфинальный матч Лиги Европы между «Айнтрахтом» и «Вест Хэмом». Команды играли на стадионе «Дойче Банк Парк» во Франкфурте, сильнее оказались хозяева — 1:0.

«Айнтрахт» вышел в финал еврокубка впервые с 1980 года, франкфуртцы в третий раз в истории вышли в финал европейского турнира. До этого команда играла в финале евротурнира в сезоне-1959/1960 и в сезоне-1979/1980.

Сразу после финального свистка в матче с «Вест Хэмом» тысячи фанатов «Айнтрахта» прорвались на поле.



На 26-й минуте единственный гол забил колумбийский нападающий франкфуртцев Рафаэль Борре после паса Ансгара Кнауффа. За девять минут до взятия ворот защитник «молотобойцев» Аарон Крессуэлл был удалён с поля. Благодаря этой победе «Айнтрахт» вышел в финал Лиги Европы.



Первый матч между «Айнтрахтом» и «Вест Хэмом» завершился со счётом 2:1 в пользу немецкой команды. Напомним, в четвертьфинале «Айнтрахт» по сумме двух матчей оказался сильнее «Барселоны», а «Вест Хэм» разгромил «Лион». До этого подопечные Дэвида Мойеса выбили из розыгрыша Лиги Европы «Севилью» с общим счётом 2:1 по итогам двухматчевого противостояния.