«Рейнджерс» впервые за 14 лет вышел в финал европейского турнира

«Рейнджерс» впервые с 2008 года вышел в финал европейского турнира.
Шотландская команда по сумме двух полуфинальных матчей Лиги Европы обыграла немецкий «Лейпциг» (0:1, 3:1). Эта победа позволила «Рейнджерс» пробиться в финал турнира.
Последний раз шотландцы играли в главном матче европейского турнира в 2008 году. Тогда «Рейнджерс» в финале Кубка УЕФА играл в «Зенитом» и потерпел поражение со счётом 0:2. С тех пор ни один шотландский клуб не выходил в финал крупных международных турниров.
В текущем розыгрыше «Рейнджерс» в главном матче Лиги Европы будет противостоять немецкий «Айнтрахт», который по сумме двух игр обыграл английский «Вест Хэм Юнайтед» (2:1, 1:0).
Финал Лиги Европы пройдёт 18 мая в Севилье (Испания) на стадионе «Рамон Санчес Писхуан».
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