Мойес извинился перед болбоем за то, что пнул в него мяч в игре «Айнтрахт» — «Вест Хэм»

Главный тренер «Вест Хэм Юнайтед» Дэвид Мойес высказался о своём удалении на 79-й минуте ответной игры с немецким «Айнтрахтом» (1:3 общ.) в полуфинале Лиги Европы за агрессивное поведение в технической зоне. Шотландскому специалисту не понравилась работа парня, подающего мячи, за что Мойес пнул мяч обратно в его сторону.
«Я пнул мяч в мальчика, подававшего его, и прошу прощения за это. Он слишком мягко и слабо бросил его в меня», — цитирует Мойеса The Athletic.
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Напомним, в другом полуфинальном матче встретились шотландский «Рейнджерс» и немецкий «РБ Лейпциг». Победу одержала шотландская команда – 3:1. По сумме двух матчей (0:1, 3:1) победил «Рейнджерс». Соответственно, шотландцы вышли в финал турнира.
Таким образом, в финальном матче встретятся «Айнтрахт» и «Рейнджерс». Финал Лиги Европы пройдёт 18 мая в Севилье на стадионе «Рамон Санчес Писхуан».
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