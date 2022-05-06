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Поульсен — о вылете из ЛЕ: «Лейпциг» был недостаточно готов к такому вызову

Поульсен — о вылете из ЛЕ: «Лейпциг» был недостаточно готов к такому вызову
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Нападающий «Лейпцига» Юссуф Поульсен прокомментировал результат ответного полуфинального матча Лиги Европы с «Рейнджерс» (1:3).

«Мы знали, что здесь непросто играть. Атмосфера тут потрясающая. Когда забивают гол, то всё становится ещё безумнее. Мы оказались недостаточно хорошо готовыми к первым 20-25 минутам.

Вера в успех у нас была на протяжении всей встречи, даже в перерыве, хоть мы и проигрывали со счётом 0:2. Это был не наш вечер. В каждом из трёх моментов с пропущенными мячами можно было защищаться лучше. Мы были недостаточно готовы к такому вызову», — цитирует Поульсена официальный сайт УЕФА.

По сумме двух матчей «Рейнджерс» обыграл «Лейпциг» (0:1, 3:1). В финале шотландская команда сыграет с немецким «Айнтрахтом».

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