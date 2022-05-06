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Стали известны претенденты на звание лучшего игрока недели Лиги Европы

Стали известны претенденты на звание лучшего игрока недели Лиги Европы
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Пресс-служба УЕФА на официальном сайте турнира опубликовала список из четырёх кандидатов на звание лучшего игрока недели по итогам прошедших ответных матчей полуфинальной стадии Лиги Европы.

Так, в числе претендентов оказались:

  • защитник «Рейнджерс» Джеймс Тавернье – на его счету один забитый мяч, один отбор и шесть возвратов владения;
  • французский полузащитник «РБ Лейпциг» Кристофер Нкунку, отметившийся забитым мячом при 68% точных передач;
  • опорный хавбек «Вест Хэм Юнайтед» Деклан Райс с точностью передач в 81%;
  • защитник «Айнтрахта» Эван Н’Дика, который совершил три отбора, 12 возвратов владения при точности пасов в 92%.

Проголосовать можно на официальном сайте УЕФА.

Напомним, в финальном матче Лиги Европы встретятся «Айнтрахт» и «Рейнджерс». Финал турнира пройдёт 18 мая в Севилье на стадионе «Рамон Санчес Писхуан».

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