Стали известны претенденты на звание лучшего игрока недели Лиги Европы
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Пресс-служба УЕФА на официальном сайте турнира опубликовала список из четырёх кандидатов на звание лучшего игрока недели по итогам прошедших ответных матчей полуфинальной стадии Лиги Европы.
Так, в числе претендентов оказались:
- защитник «Рейнджерс» Джеймс Тавернье – на его счету один забитый мяч, один отбор и шесть возвратов владения;
- французский полузащитник «РБ Лейпциг» Кристофер Нкунку, отметившийся забитым мячом при 68% точных передач;
- опорный хавбек «Вест Хэм Юнайтед» Деклан Райс с точностью передач в 81%;
- защитник «Айнтрахта» Эван Н’Дика, который совершил три отбора, 12 возвратов владения при точности пасов в 92%.
Проголосовать можно на официальном сайте УЕФА.
Напомним, в финальном матче Лиги Европы встретятся «Айнтрахт» и «Рейнджерс». Финал турнира пройдёт 18 мая в Севилье на стадионе «Рамон Санчес Писхуан».
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