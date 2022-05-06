Петер Шмейхель: «Реал» не имеет права играть в финале ЛЧ

Бывший голкипер «Манчестер Юнайтед» Петер Шмейхель прокомментировал выход мадридского «Реала» в финал Лиги чемпионов.
«Считаю, что «Реал» не имеет права играть в финале. Он был заметно слабее на протяжении двух матчей. Первый его голевой момент в ответной игре возник на 90-й минуте. Он привёл к взятию ворот. Второй гол — это его второй момент. «Манчестер Сити» полностью контролировал игру, но стадион может стать вашим 12 игроком. После момента у Винисиуса в начале второго тайма трибуны сошли с ума, это было поразительно.
Никогда нельзя сомневаться в игроках этой команды. Они уже бывали в подобных ситуациях, и то, что многие из них уже выигрывали Лигу чемпионов несколько раз, означает, что они не боятся таких моментов. Они верят друг в друга», — цитирует Шмейхеля AS со ссылкой на CBS Sport.
Напомним, что по сумме двух полуфинальных матчей «Реал» обыграл «Манчестер Сити» (3:4, 3:1). В финале ЛЧ «сливочные» сыграют с «Ливерпулем».
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