Полузащитник «Вест Хэма» Райс раскритиковал арбитра в матче с «Айнтрахтом»

Полузащитник «Вест Хэм Юнайтед» Деклан Райс прокомментировал поражение от «Айнтрахта» в ответном полуфинальном матче Лиги Европы (0:1).
«Я расстроен. Мы проделали большой путь. У нас не самый сильный состав, но то, как мы боремся в каждой игре, вызывает у меня чувство гордости. Мы искренне верили, что не проиграем по сумме двух матчей. «Айнтрахт» — хорошая команда, но ни в коем случае не лучше, чем «Севилья» или «Лион».
Думаю, красная карточка была заслуженной, но некоторые другие решения судьи были плохими. Казалось, всё работает против нас. И когда есть тот, кто выступает против тебя, мало что можно с этим сделать», цитирует Райса Talksport.
По ходу матча главный арбитр Хесус Хиль Мансано на 17-й минуте удалил защитника лондонцев Аарона Крессуэлла, а также главного тренера Дэвида Мойеса на 77-й минуте.
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