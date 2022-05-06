Полузащитник «Вест Хэма» Райс раскритиковал арбитра в матче с «Айнтрахтом»

Полузащитник «Вест Хэм Юнайтед» Деклан Райс прокомментировал поражение от «Айнтрахта» в ответном полуфинальном матче Лиги Европы (0:1).



«Я расстроен. Мы проделали большой путь. У нас не самый сильный состав, но то, как мы боремся в каждой игре, вызывает у меня чувство гордости. Мы искренне верили, что не проиграем по сумме двух матчей. «Айнтрахт» — хорошая команда, но ни в коем случае не лучше, чем «Севилья» или «Лион».

Думаю, красная карточка была заслуженной, но некоторые другие решения судьи были плохими. Казалось, всё работает против нас. И когда есть тот, кто выступает против тебя, мало что можно с этим сделать», цитирует Райса Talksport.



По ходу матча главный арбитр Хесус Хиль Мансано на 17-й минуте удалил защитника лондонцев Аарона Крессуэлла, а также главного тренера Дэвида Мойеса на 77-й минуте.