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Сразу два игрока «Спартака» вышли в финал Лиги конференций

Сразу два игрока «Спартака» вышли в финал Лиги конференций
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В полуфинальном матче Лиги конференций встретились французский «Марсель» и нидерландский «Фейеноорд». Команды сыграли вничью – 0:0. По сумме двух матчей (0:0; 3:2) победу одержал «Фейеноорд». Соответственно, нидерландская команда вышла в финал турнира.

Сразу два игрока московского «Спартака» выступают на правах аренды за команду из Нидерландов. Полузащитники Гус Тиль и Йоррит Хендрикс принадлежат столичному клубу. Таким образом, получается, что два игрока москвичей вышли в финал Лиги конференций.

Итальянская «Рома» дома принимала английский «Лестер Сити». Встреча завершилась победой римлян со счётом 1:0. Единственный гол — на счету форварда Тэмми Абрахама. По сумме двух матчей (1:0, 1:1) «Рома» оказалась сильнее в противостоянии с «Лестером» и вышла в финал Лиги конференций.

Таким образом, в финальном матче встретятся «Рома» и «Фейеноорд». Финал Лиги конференций пройдёт 25 мая в Тиране (Албания) на стадионе «Арена Комбетаре».

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