Доменико Тедеско отреагировал на поражение от «Рейнджерс»

Главный тренер «РБ Лейпциг» Доменико Тедеско отреагировал на поражение в ответном матче 1/2 финала Лиги Европы от «Рейнджерс» (1:3).



«Атмосфера. Это была наэлектризованная атмосфера — лучшая, чтоя когда-либо видел на футбольном стадионе. Мы дарим слишком много подарков в важный момент сезона. Мы это уже видели в матче с «Унионом». Нам повезло выйти в полуфинал Кубка Германии, а затем в бундеслиге. И в Бергамо тоже, хотя мы там сыграли очень хорошо. Сегодня во многих ситуациях 50 на 50 соперники были лучше нас», — приводит слова Тедеско Kicker.



Вчера, 5 мая, на стадионе «Айброкс» в Глазго (Шотландия) во втором полуфинальном матче Лиги Европы сезона-2021/2022 «Рейнджерс» принимал «РБ Лейпциг». Хозяева одержали победу — 3:1.



Первый матч между «Рейнджерс» и «РБ Лейпциг» завершился со счётом 1:0 в пользу немецкой команды, поэтому по сумме двух матчей в финал Лиги Европы вышел «Рейнджерс».