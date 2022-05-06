Матч-центр Новости Видео РПЛ без легионеров. LIVE Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
«Крылья Советов» — «Динамо». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
18:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Доменико Тедеско отреагировал на поражение от «Рейнджерс»

Доменико Тедеско отреагировал на поражение от «Рейнджерс»
Комментарии

Главный тренер «РБ Лейпциг» Доменико Тедеско отреагировал на поражение в ответном матче 1/2 финала Лиги Европы от «Рейнджерс» (1:3).

«Атмосфера. Это была наэлектризованная атмосфера — лучшая, чтоя когда-либо видел на футбольном стадионе. Мы дарим слишком много подарков в важный момент сезона. Мы это уже видели в матче с «Унионом». Нам повезло выйти в полуфинал Кубка Германии, а затем в бундеслиге. И в Бергамо тоже, хотя мы там сыграли очень хорошо. Сегодня во многих ситуациях 50 на 50 соперники были лучше нас», — приводит слова Тедеско Kicker.

Вчера, 5 мая, на стадионе «Айброкс» в Глазго (Шотландия) во втором полуфинальном матче Лиги Европы сезона-2021/2022 «Рейнджерс» принимал «РБ Лейпциг». Хозяева одержали победу — 3:1.

Первый матч между «Рейнджерс» и «РБ Лейпциг» завершился со счётом 1:0 в пользу немецкой команды, поэтому по сумме двух матчей в финал Лиги Европы вышел «Рейнджерс».

Тедеско пролетел мимо финала Лиги Европы. Но там будет другой экс-спартаковец Тедеско пролетел мимо финала Лиги Европы. Но там будет другой экс-спартаковец
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022