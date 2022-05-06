Доменико Тедеско отреагировал на поражение от «Рейнджерс»

Главный тренер «РБ Лейпциг» Доменико Тедеско отреагировал на поражение в ответном матче 1/2 финала Лиги Европы от «Рейнджерс» (1:3).
«Атмосфера. Это была наэлектризованная атмосфера — лучшая, чтоя когда-либо видел на футбольном стадионе. Мы дарим слишком много подарков в важный момент сезона. Мы это уже видели в матче с «Унионом». Нам повезло выйти в полуфинал Кубка Германии, а затем в бундеслиге. И в Бергамо тоже, хотя мы там сыграли очень хорошо. Сегодня во многих ситуациях 50 на 50 соперники были лучше нас», — приводит слова Тедеско Kicker.
Вчера, 5 мая, на стадионе «Айброкс» в Глазго (Шотландия) во втором полуфинальном матче Лиги Европы сезона-2021/2022 «Рейнджерс» принимал «РБ Лейпциг». Хозяева одержали победу — 3:1.
Первый матч между «Рейнджерс» и «РБ Лейпциг» завершился со счётом 1:0 в пользу немецкой команды, поэтому по сумме двух матчей в финал Лиги Европы вышел «Рейнджерс».
- 6 мая 2022
-
07:23
-
07:04
-
05:34
-
03:35
-
03:02
-
02:53
-
02:02
-
01:55
-
01:42
-
01:42
-
01:22
-
01:20
-
00:58
-
00:57
-
00:45
-
00:36
-
00:31
-
00:17
- 5 мая 2022
-
23:59
-
23:58
-
23:57
-
23:56
-
23:55
-
23:54
-
23:44
-
23:39
-
23:35
-
23:25
-
23:09
-
22:50
-
22:47
-
22:30
-
22:30
-
22:26
-
22:21