«Мы пытались». Мойес прокомментировал поражение «Вест Хэма»
Поделиться
Главный тренер «Вест Хэм Юнайтед» Дэвид Мойес прокомментировал поражение своей команды в ответном полуфинальном матче Лиги Европы от «Айнтрахта» (0:1). Первый матч английская команда проиграла со счётом 1:2.
«Мы пытались. Создавали моменты, и я считаю, что атаковали острее соперника. Нужно поздравить «Айнтрахт» и пожелать ему всего наилучшего. Шансы, конечно, были. Мы прошли в этом турнире команды, которые, по моему мнению, были сильнее «Айнтрахта». Если говорить честно, мы, наверное, проиграли это противостояние в первые минуты матча в Лондоне», — приводит слова Мойеса пресс-служба УЕФА.
Напомним, в финальном матче Лиги Европы встретятся «Айнтрахт» и «Рейнджерс». Финал турнира пройдёт 18 мая в Севилье на стадионе «Рамон Санчес Писхуан».
Комментарии
- 6 мая 2022
-
09:01
-
08:30
-
07:43
-
07:23
-
07:04
-
05:34
-
03:35
-
03:02
-
02:53
-
02:02
-
01:55
-
01:42
-
01:42
-
01:22
-
01:20
-
00:58
-
00:57
-
00:45
-
00:36
-
00:31
-
00:17
- 5 мая 2022
-
23:59
-
23:58
-
23:57
-
23:56
-
23:55
-
23:54
-
23:44
-
23:39
-
23:35
-
23:25
-
23:09
-
22:50
-
22:47
-
22:30
Партнерский контент