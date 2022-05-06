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«Мы пытались». Мойес прокомментировал поражение «Вест Хэма»

«Мы пытались». Мойес прокомментировал поражение «Вест Хэма»
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Главный тренер «Вест Хэм Юнайтед» Дэвид Мойес прокомментировал поражение своей команды в ответном полуфинальном матче Лиги Европы от «Айнтрахта» (0:1). Первый матч английская команда проиграла со счётом 1:2.

«Мы пытались. Создавали моменты, и я считаю, что атаковали острее соперника. Нужно поздравить «Айнтрахт» и пожелать ему всего наилучшего. Шансы, конечно, были. Мы прошли в этом турнире команды, которые, по моему мнению, были сильнее «Айнтрахта». Если говорить честно, мы, наверное, проиграли это противостояние в первые минуты матча в Лондоне», — приводит слова Мойеса пресс-служба УЕФА.

Напомним, в финальном матче Лиги Европы встретятся «Айнтрахт» и «Рейнджерс». Финал турнира пройдёт 18 мая в Севилье на стадионе «Рамон Санчес Писхуан».

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