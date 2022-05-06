Деклан Райс: никто не ожидал, что «Вест Хэм» пройдёт так далеко
Поделиться
Английский полузащитник «Вест Хэм Юнайтед» Деклан Райс поделился эмоциями после поражения в ответном матче 1/2 финала Лиги Европы от «Айнтрахта» (0:1).
«Мы все были уверены в том, что они нас не обыграют. Возможно, «Айнтрахт» играет в похожем стиле, и это не было нам на руку. Никто не ожидал, что «Вест Хэм» пройдёт так далеко, и я горжусь всеми представителями нашей команды. Мы покинули турнир с высоко поднятой головой, хоть и проиграли», — приводит слова Райса пресс-служба УЕФА.
Напомним, в финальном матче Лиги Европы встретятся «Айнтрахт» и «Рейнджерс». Финал турнира пройдёт 18 мая в Севилье на стадионе «Рамон Санчес Писхуан».
Ранее Райс раскритиковал арбитров полуфинальной встречи с «Айнтрахтом».
Комментарии
- 6 мая 2022
-
10:35
-
10:25
-
10:09
-
10:02
-
10:00
-
09:49
-
09:45
-
09:39
-
09:27
-
09:26
-
09:01
-
08:30
-
07:43
-
07:23
-
07:04
-
05:34
-
03:35
-
03:02
-
02:53
-
02:02
-
01:55
-
01:42
-
01:42
-
01:22
-
01:20
-
00:58
-
00:57
-
00:45
-
00:36
-
00:31
-
00:17
- 5 мая 2022
-
23:59
-
23:58
-
23:57
-
23:56
Партнерский контент