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Деклан Райс: никто не ожидал, что «Вест Хэм» пройдёт так далеко

Деклан Райс: никто не ожидал, что «Вест Хэм» пройдёт так далеко
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Английский полузащитник «Вест Хэм Юнайтед» Деклан Райс поделился эмоциями после поражения в ответном матче 1/2 финала Лиги Европы от «Айнтрахта» (0:1).

«Мы все были уверены в том, что они нас не обыграют. Возможно, «Айнтрахт» играет в похожем стиле, и это не было нам на руку. Никто не ожидал, что «Вест Хэм» пройдёт так далеко, и я горжусь всеми представителями нашей команды. Мы покинули турнир с высоко поднятой головой, хоть и проиграли», — приводит слова Райса пресс-служба УЕФА.

Напомним, в финальном матче Лиги Европы встретятся «Айнтрахт» и «Рейнджерс». Финал турнира пройдёт 18 мая в Севилье на стадионе «Рамон Санчес Писхуан».

Ранее Райс раскритиковал арбитров полуфинальной встречи с «Айнтрахтом».

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