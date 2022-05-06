Матч-центр Новости Видео РПЛ без легионеров. LIVE Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
«Крылья Советов» — «Динамо». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
18:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Защитник «Рейнджерс» Тавернье: быть в финале Лиги Европы — это целый мир!

Защитник «Рейнджерс» Тавернье: быть в финале Лиги Европы — это целый мир!
Комментарии

Защитник «Рейнджерс» Джеймс Тавернье прокомментировал выход команды в финал Лиги Европы.

«Быть в финале — это целый мир! Прежде всего мы хотели посвятить всё это сегодня Джимми Беллу. Он будет смотреть на нас сверху и гордиться нами. Такая игра у любого вызовет гордость.

Нам нужно быть высокого мнения о себе. Мы — в финале Лиги Европы. Ведь есть же что-то, что вывело нас в финал, так что мы настроены оптимистично, полны уверенности и собираемся отдать своей цели всё, что у нас есть», — цитирует Тавернье пресс-служба УЕФА.

5 мая были сыграны ответные полуфинальные матчи Лиги Европы сезона-2021/2022. В финальном матче встретятся «Айнтрахт» и «Рейнджерс». Финал Лиги Европы пройдёт 18 мая в Севилье на стадионе «Рамон Санчес Писхуан».

Новость по теме
«Айнтрахт» и «Рейнджерс» встретятся в финале Лиги Европы
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022