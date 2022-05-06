Защитник «Рейнджерс» Тавернье: быть в финале Лиги Европы — это целый мир!

Защитник «Рейнджерс» Джеймс Тавернье прокомментировал выход команды в финал Лиги Европы.



«Быть в финале — это целый мир! Прежде всего мы хотели посвятить всё это сегодня Джимми Беллу. Он будет смотреть на нас сверху и гордиться нами. Такая игра у любого вызовет гордость.



Нам нужно быть высокого мнения о себе. Мы — в финале Лиги Европы. Ведь есть же что-то, что вывело нас в финал, так что мы настроены оптимистично, полны уверенности и собираемся отдать своей цели всё, что у нас есть», — цитирует Тавернье пресс-служба УЕФА.



5 мая были сыграны ответные полуфинальные матчи Лиги Европы сезона-2021/2022. В финальном матче встретятся «Айнтрахт» и «Рейнджерс». Финал Лиги Европы пройдёт 18 мая в Севилье на стадионе «Рамон Санчес Писхуан».

Новость по теме «Айнтрахт» и «Рейнджерс» встретятся в финале Лиги Европы