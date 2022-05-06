Микаэль Лаудруп: «ПСЖ» и «Манчестер Сити» играли лучше, но всё-таки «Реал» в финале ЛЧ

Бывший футболист «Реала» и «Барселоны» Микаэль Лаудруп высказался о выходе мадридского клуба в финал Лиги чемпионов.



«У «Реала» очень долгая и богатая европейская история, это не только последние годы. Раньше тоже случались прекрасные камбэки, но то, что происходит в этом сезоне, выглядит невероятно. В 1/8 финала, в четвертьфинале, в полуфинале. Это произошло все три раза. «ПСЖ» и «Манчестер Сити» играли лучше, но всё-таки «Реал» в финале.



Сложно подобрать слова. Мы видели матчи с «ПСЖ», «Челси», а теперь – с «Манчестер Сити». Когда такое происходит один раз, это можно назвать случайностью, но это происходит постоянно. «Реал» сначала не мог найти момент для гола, но пожалуйста – два забитых мяча за две минуты», – цитирует Лаудрупа Cadena SER.