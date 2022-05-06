Матч-центр Новости Видео РПЛ без легионеров. LIVE Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
«Крылья Советов» — «Динамо». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
18:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Микаэль Лаудруп: «ПСЖ» и «Манчестер Сити» играли лучше, но всё-таки «Реал» в финале ЛЧ

Микаэль Лаудруп: «ПСЖ» и «Манчестер Сити» играли лучше, но всё-таки «Реал» в финале ЛЧ
Комментарии

Бывший футболист «Реала» и «Барселоны» Микаэль Лаудруп высказался о выходе мадридского клуба в финал Лиги чемпионов.

«У «Реала» очень долгая и богатая европейская история, это не только последние годы. Раньше тоже случались прекрасные камбэки, но то, что происходит в этом сезоне, выглядит невероятно. В 1/8 финала, в четвертьфинале, в полуфинале. Это произошло все три раза. «ПСЖ» и «Манчестер Сити» играли лучше, но всё-таки «Реал» в финале.

Сложно подобрать слова. Мы видели матчи с «ПСЖ», «Челси», а теперь – с «Манчестер Сити». Когда такое происходит один раз, это можно назвать случайностью, но это происходит постоянно. «Реал» сначала не мог найти момент для гола, но пожалуйста – два забитых мяча за две минуты», – цитирует Лаудрупа Cadena SER.

Это просто чудо «Реала»! Судьба вернула долг Анчелотти 17 лет спустя Это просто чудо «Реала»! Судьба вернула долг Анчелотти 17 лет спустя
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022