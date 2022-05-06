Видеообзор победы «Ромы» в ответном матче 1/2 финала Лиги конференций с «Лестером»

Сегодня, 5 мая, на стадионе «Олимпико» в Риме в ответном полуфинальном матче Лиги конференций сезона-2021/2022 итальянская «Рома» принимала английский «Лестер Сити». Хозяева одержали победу — 1:0.
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Единственный гол был забит в первом тайме. На 11-й минуте отличился нападающий римлян Тэмми Абрахам, ему ассистировал Лоренцо Пеллегрини.
Обслуживала встречу сербская бригада арбитров, которую возглавлял Срджан Йованович. Ему помогали ассистенты Урош Стойкович и Милан Михайлович. Резервным рефери выступал израильский судья Орель Гринфилд.
В первом полуфинальном матче команды сыграли вничью, счёт — 1:1. Таким образом, по сумме двух матчей «Рома» вышла в финал турнира, где сыграет с «Фейеноордом». Финал Лиги конференций пройдёт 25 мая в Тиране (Албания) на стадионе «Арена Комбетаре».
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