Чемпионат России по футболу сезона-2021/2022: расписание матчей 28-го тура

Сегодня, 6 мая, матчем «Крылья Советов» — «Динамо» стартует 28-й тур Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022. В 28-м туре состоятся следующие восемь встреч:

6 мая (пятница)

«Крылья Советов» – «Динамо» (Самара, 18:00 мск)

7 мая (суббота)

«Урал» – «Спартак» (Екатеринбург, 14:00 мск)

«Зенит» – «Химки» (Санкт-Петербург, 16:30 мск)

«Нижний Новгород» – «Ахмат» (Нижний Новгород, 16:30 мск)

ЦСКА – «Сочи» (Москва, 19:00 мск)

8 мая (воскресенье)

«Уфа» — «Ростов» (Уфа, 14:00 мск)

«Арсенал» — «Краснодар» (Тула, 16:30 мск)

«Локомотив» — «Рубин» (Москва, 19:00 мск)

После 27 туров турнирную таблицу Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022 возглавляет санкт-петербургский «Зенит», набравший 61 очко и досрочно оформивший чемпионство. В тройку лидеров также входят московское «Динамо» (52) и «Сочи» (49).