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«Крылья Советов» — «Динамо». Платная прямая трансляция
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Чемпионат России по футболу сезона-2021/2022: расписание матчей 28-го тура

Чемпионат России по футболу сезона-2021/2022: расписание матчей 28-го тура
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Сегодня, 6 мая, матчем «Крылья Советов» — «Динамо» стартует 28-й тур Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022. В 28-м туре состоятся следующие восемь встреч:

6 мая (пятница)

  • «Крылья Советов» – «Динамо» (Самара, 18:00 мск)

7 мая (суббота)

  • «Урал» – «Спартак» (Екатеринбург, 14:00 мск)
  • «Зенит» – «Химки» (Санкт-Петербург, 16:30 мск)
  • «Нижний Новгород» – «Ахмат» (Нижний Новгород, 16:30 мск)
  • ЦСКА – «Сочи» (Москва, 19:00 мск)

8 мая (воскресенье)

  • «Уфа» — «Ростов» (Уфа, 14:00 мск)
  • «Арсенал» — «Краснодар» (Тула, 16:30 мск)
  • «Локомотив» — «Рубин» (Москва, 19:00 мск)

После 27 туров турнирную таблицу Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022 возглавляет санкт-петербургский «Зенит», набравший 61 очко и досрочно оформивший чемпионство. В тройку лидеров также входят московское «Динамо» (52) и «Сочи» (49).

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