Чемпионат России по футболу сезона-2021/2022: расписание матчей 28-го тура
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Сегодня, 6 мая, матчем «Крылья Советов» — «Динамо» стартует 28-й тур Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022. В 28-м туре состоятся следующие восемь встреч:
6 мая (пятница)
- «Крылья Советов» – «Динамо» (Самара, 18:00 мск)
7 мая (суббота)
- «Урал» – «Спартак» (Екатеринбург, 14:00 мск)
- «Зенит» – «Химки» (Санкт-Петербург, 16:30 мск)
- «Нижний Новгород» – «Ахмат» (Нижний Новгород, 16:30 мск)
- ЦСКА – «Сочи» (Москва, 19:00 мск)
8 мая (воскресенье)
- «Уфа» — «Ростов» (Уфа, 14:00 мск)
- «Арсенал» — «Краснодар» (Тула, 16:30 мск)
- «Локомотив» — «Рубин» (Москва, 19:00 мск)
После 27 туров турнирную таблицу Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022 возглавляет санкт-петербургский «Зенит», набравший 61 очко и досрочно оформивший чемпионство. В тройку лидеров также входят московское «Динамо» (52) и «Сочи» (49).
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