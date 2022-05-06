Удаление, сломавшее игру — в видеообзоре матча 1/2 финала ЛЕ «Айнтрахт» — «Вест Хэм»

5 мая проходил ответный полуфинальный матч Лиги Европы между «Айнтрахтом» и «Вест Хэмом». Команды играли на стадионе «Дойче Банк Парк» во Франкфурте, сильнее оказались хозяева — 1:0.
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На 26-й минуте единственный гол забил колумбийский нападающий франкфуртцев Рафаэль Борре после паса Ансгара Кнауффа. За девять минут до взятия ворот защитник «молотобойцев» Аарон Крессуэлл был удалён с поля. Благодаря этой победе «Айнтрахт» добыл путёвку в следующую стадию второго по престижности еврокубка.
Первый матч между «Айнтрахтом» и «Вест Хэмом» завершился со счётом 2:1 в пользу немецкой команды. Таким образом, именно франкфуртский коллектив вышел в финал Лиги Европы, где сыграет с шотландским «Рейнджерс».
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