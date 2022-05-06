Ари — об отстранении России: такие решения не сделают мир лучше. Зачем УЕФА так поступил?

Бывший нападающий «Спартака», «Краснодара» и «Локомотива» Ари высказался по поводу отстранения российских клубов и сборных от международных турниров на следующий сезон.

«Это неправильное решение. Зачем УЕФА так поступил? Это же политическая тема. Такие решения не сделают мир лучше. Это очень плохо. Это скажется на футболистах, на сборной России. Конечно, это политика, и я не согласен с ней. Но, думаю, через год всё будет нормально. Путин – самый сильный президент в мире. Он всё сделал для страны.

Бразильские футболисты у меня спрашивали, как попасть в чемпионат России. Здесь есть те, кто сказал, что они поедут. Кто-то говорит, что там небезопасно. Но многие футболисты смотрят на то, что это красивая страна, там сильная лига, был классный чемпионат мира. Из-за этого они говорят, что хотят играть в России. Мало кто думает плохо о стране», — приводит слова Ари «РБ Спорт».

Напомним, 2 мая УЕФА принял решение об отстранении российских клубов и сборных от международного сезона-2022/2023. Российские команды в следующем сезоне не смогут принять участие в еврокубках, Лиге наций УЕФА, чемпионате Европы U21, женском Евро – 2022, а также в квалификации женского чемпионата мира 2023 года.

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